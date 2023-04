Een woordvoerster van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) kan donderdagochtend melden dat één van de patiënten naar de verpleegafdeling is gebracht, zijn of haar toestand is stabiel. De twee ic-patiënten liggen in het LUMC in Leiden. Hun toestand is ernstig maar stabiel. Een andere gewonde ligt nog op de verpleegafdeling in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Er liggen nog twee gewonden in het UMC Utrecht. Gisteren mocht een drietal patiënten vanaf de verpleegafdeling van dit ziekenhuis weer huiswaarts vertrekken.