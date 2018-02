Drie Syriëgangers net terug in Nederland en nu al voor de rechter

Live TwitterZe vertrokken eind 2015 met z’n drieën vanuit Rotterdam richting Syrië, volgens Justitie om zich aan te sluiten bij de jihad. Sinds vorige week zijn alle drie de mannen weer terug in Rotterdam, vanochtend moeten ze zich al verantwoorden voor de rechtbank in die stad. Zo keren langzaamaan steeds meer Syriëgangers terug naar Nederland.

Volg de rechtszaak hieronder via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

Opeens was daar vorige week het persbericht van het Openbaar Ministerie: ‘Twee Syriëgangers aangehouden op Schiphol’. De Rotterdammers Houssaine Z. (29) en Saad C. (29) bleken kort daarvoor in Turkije te zijn aangehouden nadat ze zich daar bij een Nederlands consulaat hadden gemeld. Ze vlogen vorige week vrijdag onder begeleiding van de marechaussee terug naar Schiphol.

Vandaag staan ze al direct in de rechtbank, dat kan zo snel omdat Justitie al bij verstek een zaak tegen hen begonnen was. Of de zaak vandaag inhoudelijk of alleen nog pro forma wordt behandeld, is nog niet duidelijk. Justitie verdenkt de twee ervan ‘deel te hebben genomen aan de terroristische strijd in Syrië’. In de rechtbank ontmoeten ze hun stadgenoot Mohamed R. (32). Die Rotterdammer is al sinds begin 2017 terug in Nederland en zit sindsdien vast.

Ontkennen

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de mannen in november 2015 met zijn drieën samen via Turkije naar Syrië gereist. Daar zouden ze zich hebben aangesloten bij het toenmalige Jabhat al Nusra, een aan Al Qaeda gelieerde jihadgroep. Het Al-Nusra front is sindsdien meerdere keren van naam verwisseld en gefuseerd.

Mohamed R. ontkende tijdens een eerdere zitting dat hij in Syrië is geweest, laat staan dat hij daar heeft gevochten. R. zegt maandenlang in Spanje te zijn geweest, het land waar hij in januari 2017 werd opgepakt. Volgens Justitie is hij wel degelijk in Syrië geweest en reisde hij vanuit Turkije op een ander paspoort terug naar Spanje om niet op te vallen. De andere twee mannen hebben nog geen verklaring afgelegd.

Meer dan 50 terugkeerders

Druppelsgewijs keren zo steeds meer Nederlandse Syriëgangers terug. Dat aantal stond lang op 50, maar neemt nu toe. Vorige maand keerden ook al een man en een vrouw terug, in Turkije zitten nog zeker vier Nederlanders vast. In vluchtelingenkampen in Syrië zitten nog minimaal vier Nederlandse vrouwen het hun kinderen, die ook willen terugkeren.