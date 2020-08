Drie verdachten vrijgelaten in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

Vliegens­vlug treinen naar hartje Londen: het kan vanaf eind oktober!

15:34 Treinreizigers reizen vanaf 26 oktober rechtstreeks van Amsterdam en Rotterdam naar Londen. Dat maken de NS en Eurostar vandaag bekend. Een overstap in Brussel is dan niet meer nodig. Vanuit Amsterdam doe je er 4 uur en 9 minuten over. Reizigers uit Rotterdam zijn er nog sneller; hun reis duurt 3 uur en 29 minuten.