Dries Boussatta: 'Özil heeft gelijk, dit gaat over racisme'

Boussatta was in 1998 de eerste speler met een Marokkaanse achtergrond die het shirt van het Nederlands elftal droeg. Dat deed hij toen met trots. Maar onlangs vertelde hij in een uitzending van Andere Tijden Sport dat zijn gevoel veranderd is. ,,Nu zou ik voor Marokko kiezen. Dat komt door de hedendaagse maatschappij. Hoe hard je ook je best doet om te integreren, je zal je uiteindelijk nooit hetzelfde voelen als een echte Nederlander."



Volgens Boussatta is de ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan 'een stok geworden om Özil mee te slaan'. ,,Als privépersoon vind ik ook van alles van Erdogan. In mijn ogen is hij een dictator. Maar het is een foto, meer niet. En Özil is voetballer, geen politicus."