Dringen geblazen in tenten Zuiderpark tijdens lerarenstaking

De sfeer in het park is goed, maar door de regen vluchten de stakers de tenten van de vakbonden in. Daar is het dringen. De manifestatie bestaat uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek. Onderwijsbond CNV deelt tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'.



Met de actie protesteren leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Vandaag staakt een groot deel van de 6500 basisscholen in Nederland.



,,Het is heel erg onterecht dat zij veel minder verdienen dan docenten in het voortgezet onderwijs'', zei Klaas van Veen, hoogleraar Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Of de 500 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt om de werkdruk te verlagen soelaas biedt, kan Van Veen niet zeggen. ,,Het zal niet voor het eerst zijn dat er geld naar het onderwijs gaat, maar leraren daar niets van merken'', aldus de onderwijsdeskundige.