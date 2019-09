Drinkwater in gevaar door vervuiling

Video / Update Dode bij brand in flat Haarlem na explosie

7:54 Bij een uitslaande brand in een flatgebouw in Haarlem is woensdagavond een dode gevallen. In eerste instantie werd aangenomen dat er geen slachtoffers waren, maar volgens de Veiligheidsregio Kennemerland werd in een van de appartementen een dode aangetroffen.