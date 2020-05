Droevige dag in DierenPark Amersfoort: het jong van olifant Indra leeft waarschijnlijk niet meer

Leeft het olifantenjong in Indra’s buik nog? Dat is de vraag die al weken rondspookt in het hoofd van verzorgers en medewerkers van het dierenpark. Met echo’s hoopten ze vorige week meer duidelijkheid te krijgen over het jong in haar buik. ,,Vooralsnog hebben de echo’s geen resultaten opgeleverd”, vertelt Marije Allemekinders van Dierenpark Amersfoort. ,,De verzorgers gaan ervan uit dat het kalf niet meer leeft.”