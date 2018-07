Dromen over reizen met Sara: zelfs weekje Kreta viel in het water

Video & Update Vliegtuig Aviodrome crasht in Zuid-Afri­ka: 1 dode, drie Nederlan­ders gewond

19:25 Een historisch toestel van Avidodrome is neergestort bij een testvlucht in Zuid-Afrika. Daarbij zijn negentien mensen gewond geraakt, onder wie drie Nederlandse medewerkers van het luchtvaartmuseum in Lelystad. Volgens lokale hulpdiensten is één persoon om het leven gekomen, daarvan is de nationaliteit nog niet bekend. Het toestel zou binnenkort naar Nederland komen.