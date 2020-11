Dronken bestuurder voor de negende keer betrapt zonder rijbewijs

LIVE | Café met 29 bezoekers gesloten na feestje, vanaf maandag avondklok in Portugal

7:37 Portugal gaat in delen van het land een avondklok instellen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. En een café aan de Markt in Zundert is gisteravond gesloten. In het pand bevonden zich 29 personen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden op een besloten feestje. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.