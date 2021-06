Dronken Delftenaar scheldt agenten uit en poept na aanhouding op bord bij bureau

Bij de Delftse politie kwamen afgelopen week meerdere meldingen binnen van rookoverlast uit een tuin. Agenten besloten een kijkje te gaan nemen en roken bij aankomst in de straat al een flinke brandlucht. ,,Een bewoner was een boomstam en een paar planken aan het verbranden in zijn tuin”, legt de politie uit. ,,Dit gaf dusdanig veel rook, dat buren er echt erge last van hadden.” De agenten vroegen de man om het vuur te doven, maar dat zag de Delftenaar niet zitten. Hij weigerde mee te werken aan het verzoek van de politie. ,,En hij was inmiddels flink onder invloed van alcohol.”