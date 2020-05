Dronken Polen slaan huis Kaatsheuvel kort en klein

Video Pandababy geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen

12:46 RHENEN - Reuzenpanda Wu Wen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is gisteren bevallen van een jong. Moeder en haar jong verblijven in het kraamhol en maken het goed, meldt de Rhenense Dierentuin vanochtend.