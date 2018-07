Droogte dwingt waterschappen tot actie: 'Record 1976 gaat eraan'

De zomer blijft warm en droog. De overheid heeft het hitteplan al klaar liggen. En als het zo droog blijft, gaat het droogterecord van 1976 er binnen nu en twee weken aan, volgens het Brabantse waterschap Aa en Maas. Veel waterbeheerders werken met man en macht om de schadelijke gevolgen van droogte te beteugelen: dijken worden nat gehouden zodat ze niet bezwijken, er gelden sproeiverboden voor boeren, burgers en bedrijven.



En ook de waterstand in de grote rivieren daalt verder. Mogelijk komen er morgen landelijke maatregelen, als de commissie voor de verdeling van water weer samenkomt. Het waterpeil in het IJsselmeer is al wat verhoogd, zodat omliggende regio's nog voldoende water hebben.



Het laagstaande warme water zorgt ook voor botulisme en blauwalg in zwemwater. Op de website zwemwater.nl is te zien in welk natuurwater veilig kan worden gezwommen.