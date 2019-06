‘Droogte is zorgwekkend in het oosten van het land’

,,Vorig jaar was het echt extreem en zeldzaam", zegt weerman Ben Lankamp van Weerplaza terugblikkend op de droogte die grote delen van Nederland vorig jaar teisterde. Hoe zeldzaam ook, een deel van Nederland zit nu al op hetzelfde droogteniveau als vorig jaar.

,,Zorgwekkend”, vindt Lankamp. Het speelt volgens hem vooral in het oosten van het land, met name in Twente en delen van de Achterhoek, waar de gevolgen al flink zichtbaar zijn. Grasvelden ogen bruin uit, sloten staan soms half leeg en verschillende gewassen hangen er slapjes bij. Daarbij is de grondwaterstand lager dan normaal. Op sommige plekken in het oosten van het land zijn al maatregelen genomen: in bepaalde regio’s mag er bijvoorbeeld geen water worden onttrokken aan het oppervlaktewater.

,,Voor de vakantieganger die in eigen land blijft is het prettig dat er weinig regen valt, maar voor de natuur is het afzien", reageert de weerman van Weerplaza. ,,Zeker omdat de natuur nog moet herstellen van vorig jaar.’

Beregeningsverbod

Weerplaza is niet de eerste die aan de bel trekt over de droogte. Onlangs sprak het waterschap Rijn en IJssel ook over de problematische situatie in de Achterhoek . Volgens het waterschap is een gestaag groeiend aantal beken al (deels) droogvallen, zoals de Baakse Beek, of waar het water niet meer over de stuwen stroomt.

Het heeft al verschillende maatregelen genomen: om voldoende water vast te houden voor de vissen is een aantal vispassages dichtgezet. Ook zijn stuwen hoger gezet en zijn duikers op tientallen plekken afgezet, zodat het water in sloten blijft staan.

,,Het zou mij niet verbazen als er binnenkort ook beregeningsverboden van kracht worden”, voegt weerman Lankamp eraan toe. Volgens berekeningen van Weerplaza ligt het zogeheten neerslagtekort - het verschil tussen wat er aan regen valt en wat er aan vocht verdampt - nu al op 150 tot 180 millimeter. Normaliter ligt dat tekort in de zomermaanden rond 50 tot 100 mm.

Zijn voorspelling is dat het neerslagtekort de komende weken flink zal oplopen; er wordt weinig regen verwacht. Of het net zo'n extreme droogte wordt als afgelopen jaar, durft de weerman niet te zeggen. ,,Eén ding is wel zeker: met een paar flinke stortbuien zullen de droogteproblemen in het oosten van het land niet zomaar weg zijn. Daar is echt meer regen voor nodig.”

Boeren

Vorig jaar was de droogte zo extreem dat een groot aantal boeren in de Achterhoek zelfs geen water meer uit sloten en beken kon halen. In kwetsbare natuurgebieden mocht er geen grondwater worden opgepompt. Grond- en oppervlaktewater mag nu ‘gewoon’ worden gebruikt, maar moet wel gemeld worden bij het waterschap.