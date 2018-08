Droogte onthult middeleeuws kasteel bij Noordlaren

Waardevol

In historische literatuur had ze al gelezen over de indrukwekkend lange landweer in Noordlaren, maar nu is die verdedigingslinie ook zichtbaar op de luchtfoto’s. ,,Die foto’s zijn erg waardevol’’, zegt Spiekhout. Vooral omdat zij als archeoloog in Nederland niet zonder meer veldonderzoek kan doen. ,,Dit terrein is beschermd, daar kun je niet zomaar opgravingen doen. Dit soort luchtfoto’s helpt bij onderzoek naar het Nederlands erfgoed, want dat is wat we op de beelden zien.’’