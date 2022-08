Droombaan? Avonturenpark Hellendoorn zoekt ‘achtbaantester’: ‘Werken hoeft niet vervelend te zijn’

Het is de droom van menig pretparkfanaat: tegen een vergoeding achtbanen testen. Die droom wordt binnenkort voor één iemand werkelijkheid, want de functie ‘achtbaantester’ wordt binnen ingevuld. De geluksvogel mag onder andere ritjes maken in de achtbanen van Avonturenpark Hellendoorn.

Op de website Uitmetkorting.nl staat de functie ‘achtbaantester’ nog altijd open. Wel hebben zich inmiddels enkele honderden sollicitanten bij het bedrijf gemeld. De nieuwe achtbaantester van Nederland krijgt binnenkort bericht en moet deze zomer nog aan de slag in de parken Efteling, Walibi Holland, Drievliet, Hellendoorn, Toverland, Slagharen en Duinrell.

De functie klinkt aantrekkelijk, maar volgens het bedrijf moet er wel degelijk hard worden gewerkt. „Als officiële achtbaantester is het namelijk een must dat er op veel meer gelet wordt dan alleen de rit zelf. Zo spelen zaken als wachttijden, de aankleding, de toegankelijkheid voor invaliden en overige voorzieningen ook een grote rol. Het is een unieke, maar ook een intensieve baan.”

De achtbaantester voorziet Uitmetkorting.nl van nuttige informatie voor klanten. „Toekomstige klanten bij de kortingswebsite kunnen de objectieve blik van de achtbaantester gebruiken om een weloverwogen keuze tussen de verschillende parken te maken.” In ruil daarvoor krijgt de achtbaantester twee entreekaarten voor alle grote pretparken in Nederland.

De Ridderstrijd

Eén van de parken die de achtbaantester moet bezoeken is Avonturenpark Hellendoorn. Daar wordt op dit moment een gloednieuwe achtbaan gebouwd, namelijk de Ridderstrijd. De uit Mexico afkomstige spinning coaster, die op veel kermislocaties bekend is als Crazy Mouse, stond al langer op het wensenlijstje van het park. In december werd de attractie, bekend om haar vele haarspeldbochten, definitief aangekocht.

De nieuwe achtbaan komt op de voormalige locatie van het doolhof en tegenover de andere achtbaan Balagos. Het streven was om de Ridderstrijd voor het seizoen te kunnen openen. Ook al was dat een erg optimistische voorspelling. Dat streven hebben ze moeten aanpassen. Bij de attractie stond daarom op een bord: ‘medio 2022’. Ook dat bord is weggehaald. Wanneer de Ridderstrijd wel open gaat blijft onduidelijk.