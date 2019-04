‘Drugs steeds vaker per post het land uit gesmokkeld’

De meeste pakketjes die worden onderschept bevatten xtc. In 2016 nam de douane via de post- en pakkettenstroom 137 kilo xtc in beslag. In 2017 was dat opgelopen tot 370 kilo, vorig jaar was de oogst 460 kilo xtc. ,,We zien een toename in alle soorten synthetische drugs’’, zegt handhavingsregisseur verdovende middelen Kim Kuipers van de douane. ,,Maar veruit het meeste dat wij vanuit Nederland buiten de EU zien gaan, is xtc en amfetamine.’’