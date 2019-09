‘Drugskartel Tito en Dino gelieerd aan voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi’

Liquidatie raadsman kroongetui­ge schokt Tweede Kamer: ‘Aanslag op onze rechts­staat’

10:05 Partijen in de Tweede Kamer zijn geschokt door de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. Regeringspartij CDA en oppositiepartij PvdA spreken van ‘een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat'. CDA-Kamerlid Chris van Dam vraagt zich af of de beveiliging van de kroongetuige en zijn naasten wel in goede handen is.