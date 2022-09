Drukste ochtendspits van het jaar, ook drukke avondspits verwacht vanwege zware buien

Oproep Hotelerger­nis: had jij ook wel eens zo’n dramati­sche nacht als Van der Poel?

Voor wielrenner Mathieu van der Poel had de trammelant in zijn hotel in Australië wel heel verstrekkende gevolgen maar - eerlijk- hebben we allemaal niet eens zo'n rampnacht meegemaakt in hotel, pension, bed & breakfast of appartement? Voor een artikel zijn we op zoek naar jouw eigen ‘Van der Poel’-anekdote.

26 september