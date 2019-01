Dubbel zo veel jagers om herten Oostvaardersplassen af te schieten

Er komen meer jagers beschikbaar voor het schieten. Op dit moment zijn er acht jagers werkzaam in het gebied, straks zijn dat er zestien. De provincie wil verder niet reageren op vragen over het voornemen. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer stelt in een toelichting dat het aantal faunabeheerders dat zich tegelijkertijd in het gebied met afschot bezighoudt niet gewijzigd wordt. ,,Het gaat om de lijst van faunabeheerders die in dit gebied de edelherten mogen afschieten. Deze is nu uitgebreid naar zestien.’’ Er is nog steeds sprake van maximaal vier faunabeheerders tegelijkertijd in het gebied, om zo niet teveel onrust te veroorzaken.