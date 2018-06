Duikers halen 750 kilo visnetten uit Noordzee

Chauffeur (93) kan vernede­ring niet verkroppen: Gemeente bleef hem parkeer­kaart weigeren

9:13 Piet van de Sande is 93 jaar en heeft nog nooit een psycholoog gezien. ,,Maar nou heb ik er denk ik toch een nodig. Ik kan het maar niet van me afzetten. Die vernedering zit me zo hoog."