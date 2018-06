Duikers zoeken vergeefs naar persoon in gracht Sneek

VIDEO Duizenden mensen de straat op tegen groei luchtvaart in Nederland

23 juni Enkele duizenden demonstranten hebben vanmiddag in zes steden geprotesteerd tegen de groei van de luchtvaart. Met spandoeken met opschriften als 'Luchtvaart groeien doet de aarde gloeien', 'Luchtvaart die zorgen baart', 'Red de rust in Hoenderloo' en 'Noodlanding voor het klimaat' demonstreerden ze in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle.