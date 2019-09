Duits stel ging slapen na de 1-0 : 'Ik dacht: die is binnen’

Ze zitten er comfortabel bij, gasten Ronald en Martin en hun anonieme vriend -’doe maar geen naam, ik heb een strafblad’- bij snackbar De Hollandsche Hap op Scheveningen. ,,Dat was wel effe lekker gisteravond”, zegt Ronald (50). ,,Ik keek hier verderop in een kroeg. Met een mannetje of vijftig zaten we daar. Het begon wat stroef, maar daarna kwam het goed. Had je die penalty gezien, trouwens? Sloeg nergens op, joh. Waar was de VAR?!”