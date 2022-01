Duitse man (22) opgepakt na bommelding op Schiphol

Maggy leeft haar droom als danseres in NY: zelfs Janet Jackson deelde haar filmpje

Droom groot. En wees niet bang die droom na te jagen. Die tekst is op het lijf van Maggy van den Heuvel (25) geschreven: ze verliet drie jaar geleden haar woonplaats Houten om te dansen aan een prestigieuze dansschool in New York. Een gesprek over dromen, gemis, vallen en opstaan.

15 januari