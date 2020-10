Duitse Nijmegenaar Voss over betere corona-aanpak Oosterburen: ‘Zij luisteren, wij discussiëren maar door’

,,Hier discussiëren we maar door. Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien”, stelt Voss in een interview met deze site, over de grote verschillen tussen de Nederlandse en Duitse besmettingscijfers. In Nederland raken op dit moment in verhouding zeven tot acht keer meer mensen besmet met corona dan bij de oosterburen.

Neem dinsdag: Duitsland (83 miljoen inwoners) telde op die dag ruim 2000 besmettingen, Nederland (17 miljoen inwoners) zo'n 3000. In Noordrijn-Westfalen (NRW), een deelstaat die qua inwoneraantal en bevolkingsdichtheid bijna perfect met ons land valt te vergelijken, waren er dinsdag 538 besmettingen. Het totaal aantal doden in NRW sinds februari: 1872. In Nederland: 6393.

Volledig scherm Besmettingen per 1 miljoen inwoners, gemiddelde per dag over de afgelopen week. © Bart Jan Dekker/AD

Gezagsgetrouwer

Volgens Voss komt dat onder meer doordat Duitsers zich beter aan de basisregels houden. Enerzijds omdat ze van nature gezagsgetrouwer zijn dan Nederlanders. Maar de in Duitsland geboren en opgegroeide Voss, naast hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ook arts-microbioloog bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in dezelfde stad, wijst ook op het in Nederland ‘veel extremer gevoerde’ maatschappelijke debat, waarbij iedereen aan talkshowtafels en zelfs bij het kabinet zijn of haar zegje mag doen over het coronabeleid.

Zo wonnen zowel het kabinet als de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor het onderwerp mondkapjes advies in bij het Red Team, een niet aan de overheid verbonden club onafhankelijke experts. Premier Mark Rutte noemde het Red Team in de laatste coronapersconferentie van het kabinet ‘een club mensen die ons scherp houdt’.

,,Daarmee geeft hij ze status, en creëer je een soort competitief adviesmodel. Dat helpt in mijn ogen niet om draagvlak te creëren bij de burger”, vindt Voss, die zelf dus lid is van het OMT, het officiële wetenschappelijke adviesorgaan van de overheid.

Lees hieronder het volledige interview met Andreas Voss. Daarin gaat hij in op de veel grotere testcapaciteit in Duitsland, maar ook op de cultuurverschillen tussen ons en de Duitsers. ,,Als je een Duitser zegt dat hij moet springen, dan zal hij je vragen: hoe hoog? Een Nederlander vraagt: waarom?”

Volledig scherm Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. © Paul Rapp