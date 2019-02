‘Duitsland houdt uitkeringen aan Nederlandse SS’ers tegen het licht’

Smeren is niet nodig: je kunt nu nog niet verbranden

13:18 Het is ronduit genieten vandaag van het lenteweer, landinwaarts kan het zelfs 20 graden (!) worden. Wie even in de pauze op het terras wat zonnestralen meepakt hoeft zich geen zorgen te maken. Het is volgens KWF Kankerbestrijding nog niet mogelijk om te verbranden. ,,Het is echt zeer uitzonderlijk dat we nu al praten over insmeren in Nederland.”