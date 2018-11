Duizend mensen bij protestactie tegen failliete ziekenhuizen

oproep Ook elders in Nederland schade aan huizen door droogte

18:55 Gisteren werd bekend dat in het Gelderse Zevenaar tientallen huizen scheuren vertoonden door de droogte en de lage grondwaterstand die daarvan het gevolg is. Maar Zevenaar is niet de enige plek in Nederland waar huizen schade vertonen. Ook uit Utrecht, Gorinchem en Poortugaal komen nu meldingen binnen van woningen met zwaar aangetaste muren.