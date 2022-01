Duizenden betogers bij Gronings fakkelprotest tegen gaswinning

Naar schatting zo’n 8000 tot 10.000 mensen hebben in Groningen meegelopen in een fakkeltocht tegen de gaswinning in de provincie. De gemeente is tevreden over het verloop van het protest, waarmee aandacht werd gevraagd voor de situatie van mensen die in het aardbevingsgebied wonen.

De manifestatie is georganiseerd naar aanleiding van het besluit de gaswinning in Groningen te verdubbelen en de slechte organisatie rondom de subsidie voor huiseigenaren om hun woningen op te knappen of te verduurzamen. Maandag stonden duizenden mensen urenlang in (digitale) wachtrijen om een aanvraag voor 10.000 euro in te dienen. Bovendien was het subsidiebudget te klein. Daardoor dreigden 25.000 huishoudens achter het net te vissen. Gisteren is bekendgemaakt dat het kabinet 250 miljoen euro extra uittrekt voor de regeling.

De tocht begon om 20.00 uur op de Vismarkt en eindigde daar ook. Op borden en spandoeken van de betogers stonden teksten als ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Veenbrand is onblusbaar, respect is onbetaalbaar’. Langs de route toeterden tractors als steunbetuiging naar de demonstranten.

‘Veel te verduren’

Volgens de organisatie wordt het tijd dat het kabinet de situatie in Groningen serieus neemt. ,,We krijgen veel te verduren als Groningers, maar wij horen ook bij Nederland. Daar willen we veiligheid en compensatie voor terug”, zegt organisator Chris Garrit.

De protestactie wordt georganiseerd onder de leus ‘respect voor Groningen’ door de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad, voormalig nachtburgemeester Chris Garrit en SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De massa scandeerde op aanvoering van acteur Marcel Hensema, die als spreekstalmeester fungeerde, de leus ‘respect voor Groningen, respect voor Grunn’.

De steun voor de actie is groot. Veel mensen steken ook digitaal of thuis een vlam aan. Online staken al meer dan 216.000 mensen een fakkel aan. In 2018 waren bij een eerdere fakkeltocht tegen het gaswinningsbeleid ook al zo’n 10.000 mensen.

Decennialang

Groningen wordt al decennialang geplaagd door aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning. Duizenden woningen staan op de nominatie om te worden versterkt omdat zij niet aan de veiligheidsnormen voldoen, maar in veel gevallen komt dat feitelijk neer op sloop en nieuwbouw.

Maar niet iedereen komt voor dat versterkingsprogramma in aanmerking. Veel mensen hebben daar lang over in onzekerheid gezeten, en mede daarom weinig tot geen onderhoud aan hun woning gepleegd. Voor deze groep is, in samenspraak met de regio, deze subsidieregeling opgetuigd.

