Duizenden boeren demonstreren in Den Haag: ‘We willen niet langer afvoerputje zijn’

Feit blijft dat de landbouwsector veel stikstof uitstoot. De sector ontkomt niet aan maatregelen.

,,Maar een halvering van de veestapel is natuurlijk belachelijk, daar gaan we voor liggen. Stel je voor dat het aantal vluchten van en naar Schiphol met de helft wordt ingeperkt. Dan schreeuwt iedereen moord en brand, want dan kom je aan de heilige vakantie. En bij ons zou het allemaal wel moeten gebeuren?’’



Krijgen jullie veel steun uit politieke hoek?

,,Zeker. Van SGP, CU, CDA en ook VVD. Een aantal Kamerleden zal dinsdag ook op het podium staan om het woord te voeren. Ik kan nog niet zeggen wie, maar het is allemaal geregeld.’’



Vinden jullie dat er vanuit de LTO voldoende steun is voor het 1 oktober-protest?

,,Bij de LTO kijken ze de kat uit boom. Ze waren bang voor rotzooi, maar dat gaat niet gebeuren. Ze steunen ons wel, maar LTO zit niet in de organisatie van Agractie. We geven ze ook geen podiumplek.’’



Wat gebeurt er als de actie in jullie ogen te weinig oplevert?

,,Dan gaan we een stapje verder. We hebben sowieso nog een lange weg te gaan als het gaat om het afdwingen van een eerlijke beloning en het wijzen op het belang van de boerenstand. Dinsdag is een eerste grote stap, we zullen ons blijven roeren.’’



U hebt zelf een nertsenfokkerij. Uw bedrijf moet vanwege het nertsenfokverbod uiterlijk stoppen in 2024. Blijft u actief in de agrarische sector?

,,Ik ga in ieder geval niets meer doen met dieren, dat gaat bijna niet meer in dit land.’’