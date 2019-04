Duizenden dode kwallen op Vlissingse strand: ‘Ze zijn erg vroeg dit jaar’

Fors minder asielzoe­kers kregen vorig jaar een beschermde status

12:51 Nederland heeft vorig jaar 4795 mensen asiel of een andere beschermde status toegekend. Het ging vooral om vluchtelingen uit Syrië (1620), Ethiopië (535), en Iran (450). Het aantal toekenningen is fors gedaald vergeleken met de 9090 in 2017 en de bijna 22.000 in 2016.