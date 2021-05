Duizenden doktersassistenten willen helpen prikken, maar meerderheid hoort niets van GGD

Al sinds december heeft de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) mensen geworven die een steentje wilden bijdragen tijdens deze pandemie. ,,Bijna vijfduizend mensen hebben zich bij ons aangemeld’’, vertelt NVDA-voorman Kees Gillis. ,,We hebben mensen gevraagd of ze wilden helpen prikken en akkoord zijn dat we hun gegevens delen met de GGD.’’