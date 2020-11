Duizenden kilo's zeldzaam koraal onderschept: eigenaar groothandel de cel in

Celstraf dreigt voor bejaarde zussen (80 en 81) van pedofiel omdat zij slachtof­fer wilden omkopen

16:57 Twee bejaarde zussen die het slachtoffer van een misbruikzaak in Nepal zouden hebben willen omkopen, hoorden vandaag in Zwolle een jaar celstraf eisen. De man die twee jaar geleden voor deze misbruikzaak werd veroordeeld in Nepal, is hun jongere broer uit Friesland. De zussen zeggen nog steeds te geloven dat hij onschuldig is en probeerden het slachtoffer destijds over te halen zijn verklaring in te trekken, aldus justitie.