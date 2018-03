Duizenden nieuwe aanmeldingen stamceldonatie na actie voetballer VVV

Elbertse kan naar eigen zeggen niet per individueel geval stellen dat de actie van de voetballer de directe aanleiding is geweest, maar hij stelt vast dat het verband er zeker is. ,,Via een mail geven mensen bijvoorbeeld aan dat ze nu pas weten wat het is omdat Lennart Thy het heeft gedaan en dat ze zich daardoor ook aanmelden. Mensen twitteren dat ook en geven het aan elkaar door. We kunnen wel zeggen dat ze zich aangesproken voelen.''



Donoren zijn van levensbelang om mensen te kunnen redden. ,,Het is heel belangrijk. We hebben afgelopen donderdag ook weer gemerkt dat er iemand komt te overlijden omdat er gewoon geen donor beschikbaar is''. aldus Elbertse.



Met de duizenden aanmeldingen is Stichting Matchis er nog niet. Mensen die mee willen doen krijgen eerst een registratiesetje opgestuurd, waarmee gekeken kan worden of iemand medisch geschikt is en met welke patiënt er eventueel een dna-match is.