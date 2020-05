Duizenden patiënten houden klachten na corona: ‘Sommige mensen kunnen geen 2 meter meer lopen’

Duizenden Nederlanders die corona hadden, houden mogelijk blijvend letsel aan hun longen. De longinhoud kan duidelijk minder worden en de opname van zuurstof is in ernstige gevallen veel slechter dan normaal.

Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nvalt) Leon van den Toorn in een interview met deze site. Volgens hem onderschatten veel patiënten de gevolgen van corona. Hij wijst erop dat het virus en de reactie van het lichaam daarop permanente schade aan de longen kan veroorzaken. ,,Er ontstaat in ernstige gevallen een soort littekenvorming, dat noemen we longfibrose. De longen krimpen en het longweefsel wordt stugger, waardoor het moeilijker is om voldoende zuurstof binnen te krijgen.’’

Quote Mensen met een doorgemaak­te corona-infectie moeten goed worden gevolgd om te zien of het herstel wel volledig is

Van den Toorn wil voorkomen dat bij corona eenzelfde fout wordt gemaakt als destijds bij Q-koorts. Door deze infectieziekte, die uitbrak in 2007 en duurde tot 2011, kampen nog altijd honderden mensen met ernstige gezondheidsklachten. Premier Mark Rutte bood in 2017 namens de Nederlandse regering excuses aan alle Q-koortspatiënten aan. De longarts waarschuwt: ,,Mensen met een doorgemaakte corona-infectie moeten goed worden gevolgd om te zien of het herstel wel volledig is.’’

Hij verwacht dat er ‘mogelijk duizenden mensen in Nederland zullen zijn die door corona kampen met blijvend letsel aan de longen’. Van de 1200 coronapatiënten die na een opname levend de intensive care afkwamen, ging ‘vrijwel 100 procent met restschade naar huis’. Van de naar schatting 6000 mensen die in Nederland opgenomen waren met corona - maar niet op de ic belandden - gaat volgens hem de helft met klachten naar huis.

Er zijn inmiddels in Nederland zo’n 45.500 mensen positief getest op corona. Vanwege een groot gebrek aan tests in het begin van de epidemie is onduidelijk hoeveel mensen in totaal corona hebben gehad. Bij die groep zullen de problemen waarschijnlijk minder ernstig zijn, maar ook daar is volgens Van den Toorn blijvende schade mogelijk.