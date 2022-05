Duizenden patiënten verloren voet of teen in coronajaren

Geen ‘scherpe messen’ meer in keuken na dodelijke steekpar­tij Bredase jeugdgevan­ge­nis

In justitiële jeugdinrichtingen wordt een tijdelijk verbod ingesteld op het gebruik van scherpe messen in keukens. Het is een van de zes maatregelen die genomen worden na de dodelijke steekpartij vorige maand in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda en ‘eerdere ernstige incidenten’

2 mei