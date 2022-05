Duizenden schadeclaims van reizigers om chaos op Schiphol

dodenherdenking LIVE | Tweedui­zend mensen lopen mee met stille tocht: ‘Uitslui­ting leidt tot ontmense­lij­king’

De Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam geldt vanavond opnieuw als nationaal gedenkmoment. Rond 19.50 uur begint de plechtigheid, waarbij de koning en koningin de krans leggen bij het monument. Nederland staat stil bij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Voor het eerst in twee jaar is dit ook weer met publiek. Volg alle ontwikkelingen hier live.

19:20