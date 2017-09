Duizenden scholieren zonder schoolboeken

De leverancier schat in dat ongeveer 7.500 middelbare scholieren hun lespakket niet compleet hebben. Sommigen hebben zelfs helemaal geen boek ontvangen en moeten noodgedwongen de eerste hoofdstukken uit de boeken van klasgenootjes kopiëren. Van Dijk heeft een belangrijke positie in het Nederlandse onderwijs. Het bedrijf levert naar eigen zeggen meer dan twee derde van het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. In totaal gaat het jaarlijks om elf miljoen lesboeken.



De oorzaak van de te late en incomplete levering zit 'm volgens Van Dijk in het feit dat scholen en leerlingen te laat bestellingen doorgeven. Ook kampt Van Dijk met een ernstig gebrek aan uitzendkrachten. ,,We vragen onze klanten tijdig te bestellen. Maar vlak voor de scholen in noord maandag begonnen, kregen we nog drieduizend bestellingen binnen. Dan lukt het niet meer op tijd te leveren'', licht woordvoerder Martin van Putten van Van Dijk toe.