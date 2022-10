DUO: Student gaat weer rente betalen over studieschuld

Studenten die in studiejaar 2023-2024 met hun opleiding starten, gaan jaarlijks - afhankelijk van de hoogte van hun schuld - (vele) tientjes extra aan rente betalen op een lening. De afgelopen jaren was de rente op studieschuld nog nul, dus zijn studentenorganisaties boos.

Vanaf 1 januari 2023 moeten studenten met een lening - voor het eerst sinds 2016 - weer rente betalen, maakte de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vanmorgen bekend. In het hbo en op de universiteit (in het huidige leenstelsel) gaat het om 0,46 procent rente. Een concreet voorbeeld: een student met een resterende studieschuld van 20.000 euro die nog twintig jaar moet aflossen, zal 3,91 euro per maand extra kwijt zijn.

Studenten met een schuld door een studie in het mbo of het hoger onderwijs (vóór invoering van het leenstelsel) gaan vanaf dan 1,78 procent rente betalen. Voor een mbo-student met een resterende studieschuld van 10.000 euro die nog vijftien jaar moet aflossen, stijgt het termijnbedrag dan met 7,79 euro per maand.

Wetsvoorstel

Er ligt momenteel een wetsvoorstel in het parlement om vanaf aankomend studiejaar alle nieuwe studenten (mbo én hbo/universiteit) hetzelfde rentetarief te rekenen, volgend jaar 0,46 procent. Mbo-studenten die op dat moment nog studeren krijgen overgangsrecht en mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel. De nieuwe rente - voor 2024 - wordt eind volgend jaar dan weer voor alle studenten vastgesteld.

De afgelopen maanden gingen al geruchten dat de rente op studieschuld voor het eerst in jaren zou gaan stijgen in 2023. Het rentepercentage is namelijk gekoppeld aan het gemiddeld effectief rendement op een langlopende staatsobligatie en dat ligt tegenwoordig weer boven nul. ,,Dat dit lange tijd nul procent is geweest, moet dan ook worden gezien als een unicum”, aldus het ministerie van Onderwijs.

Minister Dijkgraaf snapt dat studenten zich zorgen maken over de extra kosten, maar hij is tegelijk blij dat - als zijn wetsvoorstel door de Tweede Kamer komt - mbo-studenten straks gelijkwaardig behandeld worden aan studenten in het hoger onderwijs. Dijkgraaf: ,,Ik wil ook benadrukken dat DUO bij het terugbetalen van de studieschuld rekening houdt met je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld je inkomen. Bij die sociale terugbetaalvoorwaarden wordt ook de rente meegenomen.”

Niet te spreken

Toch zijn studentenorganisaties niet te spreken over de renteverhoging. De LSVb en FNV Young & United zijn een petitie gestart om de maatregel tegen te gaan. Deze online petitie werd ruim honderdduizend keer ondertekend. Daarin staat: ,,De politiek stelde altijd dat lenen voor je studie geen probleem is, ‘want de voorwaarden zijn gunstig’. Met het verhogen van de rente gaat dit verhaal niet meer op. Deze generatie studenten moet de rekening gaan betalen van de coronacrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis en de vergrijzing. Je kunt diezelfde generatie niet opzadelen met een torenhoge studieschuld én daar ook nog eens een rente op loslaten.”