Duo uit Haaksbergen gearresteerd in bitcoin-witwaszaak

In een Nederlands-Duits onderzoek naar het witwassen van bitcoins, zijn deze week doorzoekingen verricht in een woning in Haaksbergen en in een huis en in twee bedrijfslocaties in Bad Bentheim. Er zijn vier arrestaties verricht, waarvan twee in Nederland.

Witwassen

Het onderzoek richtte zich op het witwassen van bitcoins die zijn verdiend met de handel in verdovende middelen via internet. De actie was een gecoördineerde operatie van de Nederlandse en de Duitse opsporingsdiensten. In Nederland werden een 48-jarige man en zijn 49-jarige echtgenote aangehouden. Verder is er beslag gelegd op (digitale) administratie en tientallen dure horloges, verdovende middelen en een drietal dure personenauto’s (Mini Cooper en BMW).

Ook werd er beslag gelegd op meerdere bitcoin wallets (portemonnees) en ‘bitcoinrekeningen’ in onder meer Engeland en Litouwen. Tevens werd er een vuurwapen gevonden. In Bad Bentheim zijn een man van 44 en een vrouw van 47 jaar aangehouden. Daar is beslag gelegd op de administratie en op zeventien personenauto’s, waaronder een Mini Cooper, Audi en Mercedes.

Gezamenlijk onderzoeksteam

De FIOD en het OM hebben voor dit onderzoek een gezamenlijk onderzoeksteam – Joint Investigations Team( JIT) – gevormd met de Duitse opsporingsdiensten.

Aanleiding voor het onderzoek zijn twee meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. De verdachte man uit Nederland zou via het dark web verdovende middelen verkopen vanuit een verzendadres in Duitsland. Kopers betalen hem hiervoor in bitcoins via een van de vele bitcoin wallets van de verdachte.

De verdachte gebruikte debit-creditcards voor de betalingen met deze bitcoins. Hij zou hier regelmatig auto’s van kopen vanuit de VS, die hij via een kennis in Duitsland doorverkoopt om zo de bitcoins wit te wassen en van het geld te kunnen leven. De Haaksbergenaar staat nergens geregistreerd en heeft sinds 2012 geen geregistreerd loon of andere inkomsten gehad. Zijn vrouw heeft sinds 2013 een uitkering.

Bitcoinhandel

Het is niet verboden om bitcoins aan te schaffen en te gebruiken. Wel is het verboden om er verboden middelen en goederen mee te kopen. Het is ook verboden om bitcoins te ontvangen van (anonieme) personen die deze in hun bezit hebben gekregen door verboden spullen te verkopen, want dat is witwassen. De bitcoinhandel is niet gereguleerd en onttrekt zich aan het toezicht van de regelgever en financiële toezichthouders. Het is daarom een aantrekkelijk middel voor criminelen om crimineel verkregen geld wit te wassen.

Voorgeleiding en bewaring