Dure appartementen en investeringen in Dubai: Tahir R. waste miljoenen aan fout geld wit

OV-fiets binnenkort ook elektrisch: NS start proef met e-bikes

De NS wil in de zomer een proef beginnen met de verhuur van elektrische fietsen. Een jaar lang wil de vervoerder testen of de zogenoemde O V-ebikes bij gebruikers in de smaak vallen. De NS zegt dat reizigers al vaker om e-bikes hebben gevraagd. Vier stations zullen in die maanden uitgerust zijn met dertig elektrische fietsen.

30 mei