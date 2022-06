Dutchbatters krijgen ‘erkenning’ van kabinet na drama Srebrenica: ‘Hoop dat de waarheid naar buiten komt’

Op de Oranjekazerne in Schaarsbergen zullen de bewindslieden honderden militairen toespreken. Ook Onno Eichelsheim, de hoogste militair van het land, is erbij. De defensiewoordvoerder kan niet zeggen of het kabinet zaterdag ook excuses maakt aan de militairen.

Het kabinet had al eerder toegezegd met eerherstel te komen, na een advies van een commissie onder leiding van Hans Borstlap. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de ceremonie eerder te laten plaatsvinden.

Na het advies van Borstlap kregen de Dutchbat-veteranen (van het Nederlandse bataljon dat onder andere actief was in Bosnië) al een tegemoetkoming van 5000 euro. Ook kunnen veteranen Srebrenica nog eens kunnen bezoeken, in het kader van verwerking.

Soldaten van Dutchbat tijdens een emotionele herdenking van hun omgekomen collega Raviv van Rensen

Dutchbatter Johan de Jonge weet niet wat van de bijeenkomst moet verwachten. Hij gaat er open naar toe. Excuses van premier Rutte zijn voor hem persoonlijk niet per se nodig. Het was een andere tijd. Met andere politieke leiders. ,,In hoeverre kunnen deze mensen daarvoor dan excuus maken?”

Maar symbolisch vindt hij het toch van grote waarde. Het beeld dat er jarenlang met het vingertje naar Dutchbat is gewezen, wordt hiermee eindelijk een beetje rechtgezet. ,,We stonden erbij en keken ernaar. Dat is hoe veel mensen naar de val Srebrenica kijken. Maar zo was het dus niet. Het is belangrijk dat dat nu wordt erkend.”

Tegelijkertijd hoopt De Jonge dat nu echt de waarheid over Srebrenica op tafel komt. Want hoewel er al vele dikke rapporten zijn verschenen, onder andere van het NIOD, heeft De Jonge nog altijd het gevoel dat niet alles is verteld over de periode voor de val van enclave en dan met name welke afspraken internationaal achter de schermen zijn gemaakt over hoe om te gaan met het gebied. ,,Kom eens naar buiten met de echte waarheid. Daar hoop ik op. Je kunt niets meer aan de geschiedenis veranderen. Maar voor de Dutchbatters, de lokale bevolking, de vluchtelingen, en de mensen die nu hier wonen is dat heel belangrijk.”

De commissie-Borstlap concludeerde dat een meerderheid van de Dutchbatters zich onvoldoende gesteund voelde door Defensie, het kabinet en de samenleving. Ook schetsten de media een te negatief beeld van de missie, vinden veel veteranen.

De belegering van de enclave Srebrenica eindigde in genocide: ruim 8000 islamitische mannen en jongens werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. De Nederlandse blauwhelmen konden de massamoord niet voorkomen. Veel Dutchbat-militairen kampen hierdoor nog steeds met psychische problemen.

De belegering van de enclave Srebrenica eindigde in genocide: ruim 8000 islamitische mannen en jongens werden vermoord.

