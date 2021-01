Dwerghamster met hele hebben en houden bij grofvuil gedumpt: ‘Ons hart huilt’

Dat laat Dierenambulance in Amsterdam weten. Zij werden gisteren opgeroepen om het diertje te redden. ,,Het is een wonder dat het beestje gevonden is", laat een woordvoerster van de dierenambulance weten. ,,Normaal zie je deze kleine diertjes vaak niet.” De Russische dwerghamster zat in een roze kooitje in een vuilniszak, die bij de afvalcontainers stond aan de Kuilsenhofweg in Amsterdam Zuidoost. Volgens de dierenverzorgers is het een ‘opvretertje, zo schattig'.

Opzet

Het heeft er alle schijn van dat het diertje met opzet is gedumpt. ,,Je zet zo'n beestje met alles erop en eraan niet buiten. Het is echt gedumpt.” De Russische dwerghamster doet niet aan een winterslaap, waardoor iemand mogelijk kon denken dat hij dood was. ,,Misschien stonk hij, of maakte hij troep. Overdag slaapt het beestje, 's nachts is het actiever. Maar het is geen speelgoed. Misschien was het een impulsaankoop.”



De hamster is naar Stichting Loes voor Dieren gebracht, dat gezelschapsdieren opvangt in pleeggezinnen en ze herplaatst. Er heeft zich al een nieuw baasje voor het dier gemeld.