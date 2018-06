Echtgenote van verdachte kluisjesroof krijgt 'bedreigers' aan de deur

De echtgenote van een van de twee verdachten van de kluisjesroof bij Rabobank in Oudenbosch is aan huis bedreigd door onbekende mannen. De personen, mogelijk criminelen, stonden twee keer bij de vrouw aan de deur in Roosendaal. De eerste keer vorige week, de tweede keer afgelopen woensdag.

De 'stevige bezoekers' reden in dure personenwagens met buitenlandse kentekens. Ze hebben de vrouw niet gekrenkt, ultimatums gesteld of direct bedreigd, maar hun bezoekjes kwamen erg intimiderend over op de bange echtgenote. Dat bevestigen meerdere bronnen rond het onderzoek.

Ring

De onbekenden vertelden de verbouwereerde echtgenote van EBN-beveiliger Agron K. (45) dat ze gedupeerd zijn door de roof. Niet vanwege het verlies van gestolen crimineel geld, maar omdat een bijzondere ring is gestolen. Het zou zijn een sieraad zijn met grote emotionele waarde dat de mannen per se terug willen, zo vertelden ze.

Crimineel geld

Advocaat Ziya Yeral laat op verzoek van cliënt Agron K. (45) niks los over de zaak. In mei maakte hij al wel bekend dat zijn cliënt en diens familie doodsbang waren voor bedreigingen uit criminele hoek. Bij kluisjesroof zou veel crimineel geld zou buitgemaakt, een verlies dat woedende 'eigenaren' niet bij Rabobank en politie kunnen claimen. De gedachte was en is dat ze het geld wellicht via (familie van) verdachten proberen terug te krijgen.

Bedreigers gaan er daarbij kennelijk van uit dat verdachte K. mede schuldig is aan de roof en weet waar buit en/of mededaders zijn. Een van de bronnen rond het onderzoek sluit niet uit dat het ring-verhaal louter een smoesje is van 'zogenaamde gedupeerden' of andere sluwe (criminele) partijen die uit zijn op de buit of daders.

Opmerkelijk is dat 'bedreigers'alleen de familie van de Roosendaalse verdachten lastig vallen. De familie van de tweede aangehouden verdachte van de kluisjesroof, EBN-beveiliger Johan van W. (43) uit Etten-Leur, wordt volgens zijn advocaat Henk van Asselt niet bedreigd. ,,Waarom zouden mensen mijn cliënt bedreigen? Hij heeft niets met de zaak te maken.''

Het Openbaar Ministerie kent de zaak. ,,We weten dat de familie wordt lastig gevallen en zich bedreigd voelt. Daar hebben we oog'', aldus woordvoerder Martine Pilaar. Over eventuele (beveiligings)maatregelen zegt ze niks. De twee beveiliger werden enkele weken na de kraak opgepakt. Ze zouden minstens twee onbekende kluisjesrovers het gebouw in en uit hebben gelaten.

Sieraden terug

Rabobank gaat volgende week beginnen met het teruggeven van de achtergelaten eigendommen van gedupeerden van de roof begin maart, waarbij ruim 300 kluisjes werden opengebroken. Een monnikenwerk omdat het om 5.000 munten, ringen, halskettingen andere sieraden gaat die soms op elkaar lijken.

Complex

,,Het is complex. Sommige spullen zijn door meerdere mensen herkend in de fotoboeken'', duidt woordvoerster Elise van Heeswijk. Rabobank zegt in voorkomende gevallen 'alles te bespreken' met gedupeerden en daarbij te zoeken naar 'pasklare oplossingen'. Een daarvan is een vergoeding door de bank. ,,Bijvoorbeeld ook als we geen match kunnen vinden'', beaamt Van Heeswijk.