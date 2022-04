Echtpaar dood aangetroffen in woning in Waddinxveen

De politie ging ter plaatse na een melding en doet onderzoek in de woning. Over de doodsoorzaak wil de politie nog niets zeggen.



Een groepje buurvrouwen staat in de stromende regen te kijken. Ze zagen eerder op de ochtend al een brandweerwagen, ambulance en een politieauto bij de woning.



Volgens de vrouwen, die niet met hun naam in de krant willen, gaat het om een ouder echtpaar van in de zestig, dat er al lang woonde en bekende gezichten zijn in de wijk. Het paar wordt omschreven als ‘aardige, gezellige mensen’ die zeer betrokken waren bij de buurt. Een paar dagen geleden zouden ze nog hun 45-jarig huwelijksfeest hebben gevierd.