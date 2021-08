Echtpaar heeft ton schuld en begint met hennepkwekerij, rechter toont genade

Taakstraf voor aanrijden verslagge­ver bij kerk Urk: ‘Hij gebruikte de naam des Heeren ijdellijk’

3 augustus Was het opzet of niet? De bewijzen keren zich tegen Jaawk B. (35) uit Urk en dus krijgt hij een taakstraf van 80 uur voor het aanrijden van een PowNed-verslaggever bij de Sionkerk in het dorp. ,,Die reactie past niet bij iemand die per ongeluk iemand aanrijdt.”