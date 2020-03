Echtpaar toch op reis naar coronagebieden: ‘Waarom thuisblijven als we toch aan de beurt komen?’

Het vliegtuig op Eindhoven Airport, bracht het duo zaterdag aan het begin van de avond naar hun eerste reisbestemming, Georgië. Daar aangekomen trekt het koppel in een personenauto met chauffeur door landen als Azerbeidzjan, Armenië, Jordanië en mogelijk Israël. Het einddoel is uiteindelijk het Thaise strand. Eigenlijk stond Iran ook op het programma, maar die bestemming viel af vanwege het conflict tussen het Amerika en Iran.



Veel van de reis bestaat uit onzekerheden. Zo is het zeer de vraag of Israël over drie weken de grens voor hen opent. Het stel uit Waalre waagt de gok en hoopt dat de coronauitbraak daar dan over zijn hoogtepunt heen is. ,,We kijken wel hoe ver we komen”, zegt Leo. De enige zekerheid is zaterdag de vlucht naar Kutaisi in Georgië. Dat ook in dát Oost-Europese land bevestigde gevallen van het coronavirus (COVID-19) zijn en er slechts beperkte toegang tot publieke ruimtes is, zit het echtpaar niet in de weg.