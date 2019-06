Eddie Vedder herenigd met Valeska: ‘Je hebt nog dezelfde glimlach’

,,Zijn jullie er klaar voor om naar Eddie te gaan?” De vraag van de tourmanager met wit haar en indrukwekkend blauwe ogen is retorisch. Natúúrlijk zijn zij er klaar voor. Het is de reden waarom Valeska en haar man Raymond Custers halsoverkop van Hilversum naar Brussel reden – dwars door de avondspits. Valeska trekt haar shirt nog even recht en loopt achter de manager aan de witte gang in, backstage bij concertzaal Vorst Nationaal in Brussel.



Woensdagmiddag, rond 16.00 uur, heeft Valeska de voeten van haar kinderen net allemaal in passende blauw-rode bowlingschoenen gestoken. Haar jongste dochter was een dag eerder jarig, en dat moet nog met familie worden gevierd op de bowlingbaan. Dan rinkelt haar telefoon. Eén van haar dochters verzucht dat het vast weer iemand van tv of radio is. Haar moeders telefoon staat roodgloeiend sinds bekend werd dat zij de vrouw over wie Eddie Vedder tijdens zijn Amsterdamse concert een anekdote vertelde.



Het ging zo: Vedder bleef in 1992 na een concert in het Utrechtse Tivoli, zo bleek later, alleen achter. Hij werd naar zijn hotel gebracht door een jonge vrouw op de fiets van haar broer. Is ze toevallig in de zaal?, vraagt hij de Afas Live. Na een zoektocht door Het Parool werd ze opgespoord, deed ze dinsdag haar verhaal en zei Vedder graag nog eens te ontmoeten.