Edwin Evers helpt ouders van zieke Oliver (2) met 'bonnetje' van 1.900 euro

In eerste instantie kreeg Immerzeel van de verzekeraar te horen dat de kosten wel vergoed zouden worden. ,,Alles leek in kannen en kruiken, maar toen we de eerste declaratie instuurden werden we gebeld dat ze een fout hadden gemaakt. Een verkeerde inschatting. De ritten naar Amsterdam zouden niet onder eigen vervoerskosten vallen, maar onder bezoekkosten. Omdat Oliver niet in de auto zat. De regeltjes werden keihard nageleefd.’’ Het resulteerde, na een schikking, in een rekening van 1.899 euro en 96 cent. Bjorn: ,,Je denkt dat de zorgverzekeraar je moet ontzorgen, maar we kregen er juist een zorg bij.’’



Maar met die zorg maakte Edwin Evers korte metten. Hij trok namens Radio 538 de portemonnee. ,,Fantastisch. Dit is onbeschrijfelijk. Geweldig’’, reageerde de vader aan de telefoon. ,,Dankjewel.’’ Het verhaal wekte bij de radio-dj’s in de studio vooral verbazing: ,,Gek eigenlijk, dat als je kind zo ziek is je parkeerkosten moet betalen bij het ziekenhuis. Is daar geen vrijkaart voor?’’ Bjorn snapt echter wel dat die er niet was. ,,Wie geef je dan wel zo’n kaart en wie niet? Dat is niet te doen.’’