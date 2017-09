Eekhoorntjes overleven ternauwernood bomenkap

De uitgemergelde diertjes maakten geen kans om nog gered te worden door hun moeder, omdat het nest al was aangeraakt door mensen. Volgens de Dierenambulance worden eekhoornjongen met mensengeur aan het lijf namelijk door de moeder verstoten. Na de vondst werden de diertjes werden zo snel mogelijk in couveuses overgebracht naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert.



Ondanks dat de kans klein was dat de baby'tjes de eerste weken zouden overleven, redden twee van de vier eekhoorntjes het nadat ze tien keer per dag voeding kregen van de vrijwilligers in het centrum. Een jonkie overleed in de ambulancerit naar het centrum toe. De vrijwilligers in Zundert lieten de andere inslapen toen bleek dat zijn voortanden door de val dusdanig waren vervormd dat hij het niet in het wild zou overleven.



De twee eekhoorns zijn inmiddels weer vrijgelaten in het wild. Het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert vangt jaarlijks zo'n 5.500 vogels en 800 zoogdieren zoals eekhoorn en egels op.