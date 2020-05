Een 4 mei om nooit te vergeten: vlaggen de hele dag halfstok, koning speecht op lege Dam

Wie durft? Op de stoep voor de voordeur gaan staan, of op het balkon, en om twee over acht vanavond het eerste couplet van het Wilhelmus aanheffen? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat we over onze schroom heen stappen, en de twee minuten stilte die daarvoor worden gehouden massaal doorbreken met het zingen van het Nederlandse volkslied.

Het wordt een bijzondere 4 mei, dat is wel duidelijk. Uitgerekend nu de Tweede Wereldoorlog 75 jaar achter ons ligt, is er door de coronacrisis geen mogelijkheid om daar in grote groepen bij stil te staan. De Dam in Amsterdam zal op een doordeweekse avond zelden (of nooit?) zo leeg zijn geweest als vanavond. Niemand mag - en kan - er komen, op de mensen die vanavond een officiële rol bekleden na.

Select gezelschap

Het is een uiterst select gezelschap dat zich rond het Nationaal Monument voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog verzamelt. Dit zijn de hoofdrolspelers: koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de 16-jarige Eva Pronk die een gedicht voorleest en trompettist John Bessems, die voor de twee minuten stilte van 20.00 uur de Last Post over het lege plein zal laten schallen. Dat taptoesignaal kan thuis (of in de tuin of op het balkon) meegespeeld worden, door iedereen die een beetje overweg kan met een blaasinstrument.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen ook dit jaar een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. © ANP

Wat ook de geschiedenisboeken zal ingaan: een toespraak van de koning, die rond zal echoën tussen de muren van het Paleis op de Dam, de Nieuwe Kerk en Hotel Krasnapolsky. In miljoenen huiskamers zullen mensen meekijken, benieuwd hoe koning Willem-Alexander het historische moment zal duiden. Houdt hij het bij een bespiegeling over de oorlog en 75 jaar leven in relatieve vrede, of steekt hij zijn volk ook een hart onder de knellende coronariem?

‘Corona is geen oorlog’

De link tussen de oorlog en corona, als grootste uitdaging voor ons land sinds ‘40-’45, is de laatste maanden al vaker gelegd. Schrijver Arnon Grunberg, die vanavond in een lege Nieuwe Kerk een voordracht houdt, is echter van mening dat de coronacrisis ‘vrijwel niets met de oorlog te maken heeft’. ,,Zeker, de crisis die niet in de laatste plaats ook een economische crisis is, is ernstig, maar is geen oorlogssituatie. En moet daarmee ook niet vergeleken worden.”

Grunbergs tekst heeft als titel ‘Nee’ en ligt al een paar weken in de boekhandel. Verleden, heden en toekomst spelen een rol. ,,Een rede op 4 mei, waar met name de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, dient vooral terug te kijken, maar moet uiteraard ook een brug slaan naar het heden en daarmee naar de toekomst. Het is geen belangeloos terugkijken. En het verleden is nooit echt voorbij. Het gaat altijd verder en door”, aldus de schrijver.

Vlag halfstok

Wat ook anders is dan normaal: iedereen wordt opgeroepen om de hele dag de vlag halfstok te hangen. Normaal gebeurt dat alleen ’s avonds. ,,Maar omdat herdenkingen over de hele dag niet door kunnen gaan, hebben we het protocol aangepast”, zegt woordvoerder Gerben van den Berg van het Nationaal Comité. ,,Mensen die geen vlag hebben, kunnen de speciale pagina uit de bijlage die vorige week bij jullie krant zat voor het raam hangen.”

De animo om te herdenken lijkt groot. Uit een enquête van het Opiniepanel van EenVandaag blijkt dat 80 procent van plan is om vanavond twee minuten stil te zijn. De helft van de Nederlanders zegt zijn vrijheid nu, door de beperkende maatregelen, meer te waarderen dan voor het coronavirus uitbrak.