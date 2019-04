Een boek over Johan, niet over Cruijff

Ik leerde Johan in 2005 kennen toen ik betrokken raakte bij zijn kleding- en schoenenmerk. Ik ben een creatieve ondernemer. Juist op dat vlak hadden we een klik. De zakelijke kant interesseerde ons allebei minder. Hij vond ons leuk - ‘ons’ dat is het bedrijf Premium Inc. uit Rotterdam. Vind je het niet gek dat jouw schoenen in Rotterdam worden gemaakt, vroeg ik weleens. Dat vond hij juist leuk.



Alleen kun je niets en samen kun je alles. Die uitspraak van Johan is een inspiratie voor me. Hij sloot nooit iemand uit. Als ik ergens met hem binnenliep, viel iedereen om: van de directeur van Nike tot de toiletjuffrouw. En wat deed hij dan? Hij gaf zijn warmte aan die toiletjuffrouw. Of aan een schilder die daar toevallig stond te werken.



De foto’s die in het boek staan, gaf hij me in de loop van de jaren. Die gebruikten we ter inspiratie van het kleding- en schoenenmerk Cruyff. Omdat de spullen die onder zijn naam worden verkocht, ook echt zijn waardes moeten uitdragen: kwaliteit, rebels, brutaal, spiritueel, stedelijk, het gevoel met 1-0 voor te staan. Zo zijn die foto’s ook. Ze gaan over het leven. Ik hoop dat ze meer mensen kunnen inspireren dan mijn bedrijf alleen.’’